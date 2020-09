Đại bàng tìm cách xé toạc đôi mắt của kỳ đà trong suốt 5 tiếng đồng hồ

Your browser does not support the video tag.

Rodney Nombekana, 43 tuổi, là hướng dẫn viên chụp ảnh và thám hiểm, nổi tiếng với những chuyến đi săn, kiến ​​thức về động vật hoang dã khi đến Vườn Quốc gia Kruger. Ông thường chia sẻ niềm đam mê của mình với những vị khách trong mỗi chuyến đi.

Trong một chuyến đi săn của mình, ông chụp được cảnh tượng đáng kinh ngạc của con đại bàng thuộc giống lớn nhất châu Phi đang hạ gục và ăn thịt một con kỳ đà.

Trevor, một trong những người bạn của Nombekana đã phát hiện ra một con đại bàng Martial vừa bắt được một con kỳ đà. Sau khi xem cuộc đụng độ khoảng một giờ, Nombekana rời đi vì ông cần phải phục vụ bữa sáng cho khách của mình.

Sau đó, Nombekana cho biết: “Chúng tôi trở về sau bữa sáng và nhận thấy rằng con đại bàng vẫn đang bận rộn cố gắng hạ gục con kỳ đà! Tổng cộng, con kỳ đà đã mất khoảng 5 giờ tranh đấu nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của đại bàng. Sau đó chúng tôi rời đi trong khi đại bàng ăn bữa ăn xứng đáng của nó”.

Tác giả: Công Hiếu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn