Cựu Trung tá công an "bịa" nội dung biên bản hỏi cung lãnh 18 tháng tù

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Việt Cường (44 tuổi, cựu trung tá, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) 18 tháng tù về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Cựu trung tá Nguyễn Việt Cường khi còn công tác trong ngành Công an

Về trách nhiệm dân sự, bị hại Nguyễn Thị Ngọc Anh đang yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng của TP. Tuy Hòa (Phú Yên) bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nên không xem xét trong vụ án trên.

Ngoài ra, bản án cũng cấm bị cáo Cường làm công việc liên quan đến hoạt động tư pháp 3 năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Ghi thêm vào lời khai của nghi can

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên: Tháng 7/2012, Nguyễn Việt Cường được phân công điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Các bị can khai gửi tiền vào TP.HCM mua ma túy chuyển về TP. Tuy Hòa bán. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận là Nguyễn Hồng Ngọc Anh, có lúc ghi Từ Phạm Quang Vinh (chồng bà Anh). Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa đưa bà Anh vào diện nghi vấn.

Nội dung lời khai ban đầu của bà Anh thể hiện, bà Anh đã giúp chồng mình là ông Vinh trong việc nhận và đưa tiền để mua bán ma túy. Tuy nhiên sau này bà Anh cho rằng, biên bản này đều do điều tra viên Cường tự ghi, không cho bà đọc lại, ngoài ra điều tra viên Cường còn có lời dụ dỗ, hứa hẹn.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cường, ngày 2/5/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố bị can đối với bà Anh, ông Vinh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 13/6/2013, Cường triệu tập bà Anh để hỏi cung. Tại biên bản hỏi cung, bà Anh khai không biết, không liên quan đến việc chồng bà và các bị can khác mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bà Anh ký vào biên bản hỏi của cung của mình, Cường đã viết thêm vào biên bản hỏi cung này với nội dung:

“Khi nhận tiền tôi biết tiền này đưa chồng tôi là mua heroin (ma túy) gửi về Tuy Hòa, Phú Yên vì chồng tôi nói cho tôi biết” và“Khi nhận tiền lần đầu tôi không biết là để mua ma túy, các lần sau tôi biết”.

Ngày 25/3, TAND TP. Tuy Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bà Anh có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Phú Yên.

Khi xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã hủy bản án sơ thẩm đối với bà Anh để điều tra lại.

Bản án phúc thẩm cũng nhận định, để có cơ sở vững chắc kết tội bà Anh, cần phải thu thập lời khai của ông Vinh (lúc đó đã bỏ trốn, bị truy nã).

Thực hiện hành vi làm sai lệch hồ sơ đến cùng để buộc tội người khác

Ngày 26/1/2015, Từ Phạm Quang Vinh bị bắt theo lệnh truy nã. Nguyễn Việt Cường tiếp tục thực hiện hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án nhằm buộc tội bà Anh đồng phạm với ông Vinh trong việc mua bán chất ma túy.

Cụ thể như trong các ngày 29/3 và 31/3/2015, khi hỏi cung bị can Vinh xong và đọc lại cho bị can Vinh nghe, ký chốt vào biên bản. Trong khi Vinh đang viết bản tự khai thì Cường dùng 1 cây bút khác để ghi thêm vào phần trả lời của Vinh với tính chất buộc tội bà Anh.

“Việc vợ tôi nhận tiền đưa cho tôi thì biết tiền này mua ma túy gửi về cho Thanh”, “Tất cả số tiền mà vợ tôi đưa cho tôi đều biết để mua ma túy” và “Khi nhận tiền đưa tôi vợ tôi biết tiền này để mua ma túy gửi cho Thanh ở Tuy Hòa” - Cường viết thêm vào lời khai của Vinh.

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 15/12/2017, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm, bà Anh tiếp tục kêu oan. Bà Anh và luật sư cho rằng biên bản hỏi cung có dấu hiệu bị viết thêm nội dung có tính chất buộc tội. TAND TP Tuy Hòa đã trả hồ sơ để giám định các biên bản hỏi cung.

Đến ngày 31/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh. Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Cường thừa nhận đã viết thêm các nội dung có tính chất buộc tội vào các hàng còn trống trong các biên bản hỏi cung bà Anh, ông Vinh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Cường là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, phần nào làm mất niềm tin của nhân dân đối với việc điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.

Bên cạnh đó, do hồ sơ vụ án đã bị làm sai lệch nên việc xác định sự thật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong giai đoạn tố tụng tiếp theo không còn phản ánh đúng với sự thật vụ án, dẫn đến làm oan người vô tội, gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Mặt khác, sau khi vụ án Nguyễn Hồng Ngọc Anh bị hủy để điều tra lại, Cường tiếp tục viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung của Từ Phạm Quang Vinh nhằm buộc tội bà Anh. Điều này thể hiện tính chất cố tình thực hiện tội phạm đến cùng nên phải xử nghiêm để răng đe những hành vi tương tự.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Cường đã thành khẩn khai báo; Trong quá trình công tác ở ngành Công an, Cường đã có nhiều thành tích, đóng góp; Gia đình bị cáo có công với cách mạng…nên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường 18 tháng tù giam.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí