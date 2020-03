Cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông được trả tự do tại tòa

Bộ trưởng ký vì nghĩ cấp dưới đề xuất đúng Theo lời khai của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thể hiện trong cáo trạng, trước khi ký đồng ý dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra theo Phiếu trình số 63 do Đặng Anh Tuấn đề xuất, ông không có chủ trương gì về việc dừng kiểm tra. Sau đó, ông Trương Minh Tuấn đã đồng ý dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra trên cơ sở các lý do Đặng Anh Tuấn đưa ra trong Phiếu trình 63. "Hoạt động của Đoàn kiểm tra về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đoàn kiểm tra gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm do không có thẩm quyền như Đoàn thanh tra". Và lý do thứ 3 được đề cập trong Phiếu trình là so sánh giữa thời hạn thanh tra "không quá 45 ngày, tối đa không quá 70 ngày" đối chiếu với thời hạn kiểm tra "diễn ra trong 8 tháng là quá dài" nên đề xuất với Bộ trưởng dừng đoàn kiểm tra. Lý do ông Trương Minh Tuấn ký dừng hoạt động kiểm tra là vì "tin tưởng Đặng Anh Tuấn đã thống nhất với Đoàn kiểm tra và nghĩ rằng Đặng Anh Tuấn đề xuất đúng". Sau khi dừng kiểm tra, ông Trương Minh Tuấn không chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra; vì là bộ trưởng, công việc nhiều, các đơn vị chuyên môn phải tham mưu nhưng không thấy cơ quan thanh tra hay cơ quan chuyên môn nào tham mưu, đề xuất gì về việc này nên ông Trương Minh Tuấn không có ý kiến chỉ đạo cụ thể gì về việc này. Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại điều 360 - Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Tuy nhiên, hành vi của ông Trương Minh Tuấn chưa bảo đảm yếu tố khách quan (gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất) nên Cơ quan điều tra không đề cập trách nhiệm hình sự và có văn bản thông báo đến Bộ Thông tin và truyền thông xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.