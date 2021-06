Cứu bạn khuyết tật ngã xuống hồ nước, bé trai 11 tuổi cũng tử nạn

Chiều 9/6, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn thị trấn Ea Pốk vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cả 2 em nhỏ tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em nhỏ bị đuối nước (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày em Y C. Êban (11 tuổi) và bạn là em Y N. Êban (10 tuổi, bị khuyết tật) đi theo người lớn ra khu vực ruộng lúa để chơi.

Sau đó, em Y N. Êban không may bị trượt chân té xuống hồ nước gần đấy. Thấy vậy, em Y C. Êban lao xuống ứng cứu nhưng không may cũng bị đuối nước theo. Đến khi người lớn phát hiện sự việc thì cả hai em đều đã tử vong thương tâm.

Thi thể các em sau đó đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước sự việc, đại diện các cơ quan ban, ngành của huyện và thị trấn Ea Pốk đã đến nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra hơn 30 vụ đuối nước ở trẻ nhỏ. Đây là vấn đề đáng báo động, nhất là trong thời gian học sinh nghỉ hè và nghỉ học ở nhà để phòng dịch Covid-19.

