Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an thông tin vụ bắt giữ Nhâm Hoàng Khang

Nhâm Hoàng Khang tại thời điểm bị bắt (bên trái).

Đầu giờ chiều ngày 4/10, trao đổi với PV, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, trong sáng nay, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, trú quận Tân Bình, TP.HCM).

Nhâm Hoàng Khang bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tướng Hà, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn và đơn vị đã thi hành các quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự nêu rõ, hiện cán bộ của Cục trong Nam đang thi hành các quyết định và sẽ có báo cáo cụ thể sau.

Việc bắt giữ bị can Nhâm Hoàng Khang diễn ra tại Cần Thơ. Cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM và nhà của bị can này ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Nhâm Hoàng Khang thời điểm bị bắt tại Cần Thơ. Ảnh: CA cung cấp.

Thông tin bước đầu từ Cục CSHS- Bộ Công an cho thấy, trước đó, Cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc và tống tiền hàng trăm triệu đồng một số cá nhân.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đã điều tra làm rõ đơn tố cáo.

Đến sáng 4/10, khi bị bắt giữ, bước đầu, Khang khai, đã nhận của đường dây đánh bạc này 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra hàng loạt dấu hiệu tội phạm khác của Khang và những người liên quan.

Trước đó, ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang ngày 1/7 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để làm việc liên quan vụ việc mà cơ quan này đang thụ lý điều tra.

Tuy nhiên, người này từng trả lời báo chí khẳng định mình không hề phạm pháp mà công an chỉ mời lên trao đổi một số thông tin về an ninh mạng.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị