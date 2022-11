Cửa Lò (Nghệ An): Cương quyết "thanh lọc" các dự án "treo"

"Mạnh tay" thu hồi các dự án chậm tiến độ

Suốt 15 năm không triển khai thi công, xây dựng các hạng mục đã được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, thậm chí cho điều chỉnh quy mô nhưng “Dự án xây dựng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân” tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò với quy mô diện tích sử dụng đất 50 ha, tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng (theo phê duyệt năm 2009) vẫn “án binh bất động”.

Cũng từng đó thời gian, chủ đầu tư mới chỉ triển khai một phần diện tích theo tiến độ giai đoạn 1 (năm 2007- 2010) của dự án như: Khu nhà hiệu bộ, khu giảng đường, ký túc xá, thư viện, hội trường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, các khu giáo dục thể chất, quốc phòng; xây dựng tường bao, xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện,… trên diện tích 8,47 ha.

Còn lại phần lớn diện tích dự án được chủ đầu tư “khoanh đất trồng cỏ” bằng cách xây dựng bờ tường rào bao quanh các vị trí, toạ độ đất đã được giao để nuôi…bò. Tiến độ chậm chạp, bị cử tri địa phương liên tục phản ánh, kiến nghị thu hồi nhưng triển vọng của “siêu dự án” này với các hạng mục công trình còn lại vẫn chỉ nằm trên giấy. Nhan nhản các sai phạm liên quan đến dự án này liên tục bị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An “chỉ mặt, điểm tên” trong những năm gần đây.

UBND tỉnh Nghệ An đã thu hồi 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chậm triển khai dự án.

Sau khi xem xét, ngày 12/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án thay thế.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành thu hồi 366.099,1 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý (một phần khu đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/6/2007). Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi xác định theo Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 393/2022/BĐĐC/VPĐK; tỷ lệ 1/1000 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/10/2022.

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở TN&MT tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận mã số AI 189506 (bản gốc) đã cấp cho Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ngày 27/8/2008 để quản lý theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An quản lý theo quy định.

Tiếp tục "thanh lọc" các nhà đầu tư "ôm đất"

Vào đầu năm 2022, UBND thị xã Cửa Lò đã báo cáo với UBND tỉnh Nghệ An và ngành chức năng về thực trạng trên địa bàn hiện có 35 dự án được giao đất, cho thuê đất đang chậm tiến độ. Thị xã này cũng kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An ban hành các quyết định về chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ quy hoạch và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 09 dự án.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Cửa Lò cho biết, trong năm 2022, địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục kiểm tra đối với 03 dự án để kiến nghị thu hồi hoặc thu hồi một phần diện tích gồm: Tổ hợp sân Golf, khách sạn, biệt thự tại thị xã Cửa Lò do Công ty CP Golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư tại đường Bình Minh, phường Nghi Hương với quy mô diện tích 132 ha đã được giao đất, cho thuê đất nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành hạng mục sân Golf, nhà điều hành và 16 căn biệt thự…;

Dự án trường mầm non tư thục Vành Khuyên do Công ty CP Minh Đức Bảo Châu làm chủ đầu tư, quy mô 0,2 ha tại đường Dương Thanh, phường Nghi Thu được giao hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng hiện mới chỉ thi công phần móng; Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy chữ dạy nghề cho con em nạn nhân chất độc da cam do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với quy mô 4.017,9 m2 đã được giao đất, cho thuê đất nhưng hiện chưa xây dựng tại phường Nghi Hương.

Tỉnh Nghệ An đang "mạnh tay" đối với các nhà đầu tư "ôm" đất không chịu triển khai dự án đúng tiến độ tại thị xã Cửa Lò.

Những dự án này cũng nằm trong diện phần lớn “đất vàng” đã được giao cho chủ đầu tư nhưng không triển khai xây dựng, đưa vào vận hành gây lãng phí hàng chục năm qua khiến dư luận địa phương bức xúc.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò, nguyên nhân một số dự án xảy ra tình trạng chậm tiến độ trên địa bàn trong thời gian qua là do năng lực tài chính của một số chủ đầu tư không thực sự đúng như báo cáo tài chính, chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng; Một số dự án chậm tiến độ kéo dài dẫn đến quy hoạch và thiết kế không còn phù hợp với các quy định hiện hành cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Một số dự án thuộc danh mục đất an ninh - quốc phòng gây khó khăn cho việc thu hồi dự án.

Mới đây khi cho ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự của Công ty CP Golf biển Cửa Lò”, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành văn bản 1504/UBND-ĐT đồng ý cho phép chủ đầu tư tiếp tục điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, UBND thị xã Cửa Lò cũng nêu điều kiện với chủ đầu tư phải trả lại hơn 15,2 ha đất phía Đông đường Bình Minh để thực hiện Khu vui chơi bãi biển.

Cụ thể, văn bản của UBND thị xã Cửa Lò nêu: “Đồng ý cho phép Công ty CP Golf biển Cửa Lò (Chủ đầu tư dự án) được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò với nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng kể từ ngày cấp được chấp nhận điều chỉnh nếu Chủ đầu tư dự án đáp ứng hàng loạt các điều kiện như sau: Trả lại phần diện tích rộng 152.084,5m khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 225/QĐ.UBND-ĐC ngày 22/6/2009 để UBND thị xã Cửa Lò lập quy hoạch thống nhất, liên hoàn toàn bộ khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh cùng với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh do thị xã đang triển khai lập quy hoạch.

Dự án Tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò cũng thuộc diện chậm tiến độ mà thị xã Cửa Lò mới đưa ra "tối hậu thư" đòi thu hồi hơn 15ha đất dự án.

Chứng minh năng lực tài chính đã bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đúng với tiến độ được gia hạn. Lập tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án (đặc biệt là tòa khách sạn 40 tầng nút giao đường Bình Minh và Đại lộ Vinh - Cửa Lò), cam kết thực hiện theo tiến độ, định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thị xã và các sở, ban, ngành liên quan để theo dõi, đôn đốc”.

Trước đó, vào ngày 02/02/2007, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp sân Golf, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tại thị xã Cửa Lò thì khu đất bãi biển phía Đông đường Bình Minh rộng hơn 15,2 ha sẽ trở thành Khu vui chơi bãi biển. Các thủ tục về ký kết hợp đồng thuê đất với thời hạn 50 năm, đến hết ngày 22/6/2059 cũng đã được địa phương ký với chủ đầu tư với diện tích đất nói trên cũng được thực hiện vào năm 2009.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau khiến hơn 15 ha đất phía Đông đường Bình Minh đã rơi vào tình cảnh dang dở với đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đó.

Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò được "rục rịch" triển khai từ năm...1995 đến nay vẫn là bãi đất trống.

Mới đây nhất, ngày 03/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ-UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh Nghệ An và các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Nguyên nhân huỷ là do chủ đầu tư dự án - Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các hồ sơ thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định kéo dài đã mấy chục năm qua.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Đình Tiệp - Thành Vinh

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn