CSGT nổ súng truy bắt 2 đối tượng vận chuyển 200 kg ma túy đá xuống TP HCM

Nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 23-7 cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 8 bao ma túy đá, tổng khối lượng 200 kg.

Lực lượng CSGT nổ súng bắt giữ vụ vận chuyển 200kg ma túy đá

Theo thông tin ban đầu, trưa 20-7, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh - đoạn km 1761+700 qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk - một tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc ôtô lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Lực lượng công an khám xét chiếc xe con chở 200 kg ma túy đá

Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, 2 đối tượng trên xe đã bỏ chạy. Lúc này, CSGT đã nổ 4 phát súng chỉ thiên, truy bắt 2 đối tượng. Cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng CSGT đã bắt giữ 2 đối tượng trong rẫy cà phê, cách hiện trường khoảng 4km.

Đối tượng bị bắt giữ

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, cho biết lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thấy tài xế ôtô có biểu hiện lo sợ khi dừng xe, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra trong cốp thì 2 đối tượng đã tung cửa bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên là Vừ Bá Tếnh (SN 1996; ngụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Nhia Hơ (SN 1993; ngụ tỉnh Bulikhămxay - Lào).

Ngày 18-7, Nhia Hơ được một người ở gần nhà thuê lái ôtô chở chất ma túy từ khu vực cửa khẩu giữa tỉnh Savannakhẹt - Lào giáp với Việt Nam đến TP HCM giao cho 1 người khác với tiền công là 20.000 USD. Sáng 19-7, Nhia Hơ đón xe khách đến điểm hẹn thì gặp 1 người (sau này mới biết là Vừ Bá Tếnh) đang đợi bên ôtô.

Đại tá Phạm Minh Thắng (đội mũ cối), Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường

Lúc này, Vừa Bá Tếnh nói bằng tiếng H’Mông "nhanh, nhanh lên xe đi". Nhia Hơ lên xe cầm lái, còn Vừa Bá Tếnh ngồi bên ghế phụ dẫn đường. Trưa 20-7, khi CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ thì Vừa Bá Tếnh nói "chạy đi, trốn đi" rồi cả 2 cùng bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.

