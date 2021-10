Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin theo tố giác của bà Phương Hằng

Tối 3-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Trà Văn Lào - chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - xác nhận vào ngày 29-9, văn phòng này có gửi công văn đến trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02); Phòng cảnh sát kinh tế (PC03); Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05); trưởng công an quận, huyện, TP Thủ Đức, kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream (phát trực tiếp).

Theo công văn, ngày 28-9, văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ tiền từ thiện (như nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên...) mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội và ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, phó giám đốc Công an TP.HCM.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về văn phòng trước ngày 3-10 để tập hợp tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM báo cáo văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tác giả: MINH HOÀ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ