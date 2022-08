Công an lý giải việc chưa khởi tố vụ cướp tiệm vàng ở Huế

Pháp luật

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Huế, sáng 3/8, Người Lao Động dẫn lời Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang tiến hành các bước điều tra chứ chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.