Công an Bình Phước đang điều tra vụ hai người đàn ông chết bí ẩn

Người dân theo dõi cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra cái chết bí ẩn của ông Văn Châu Tâm trong rừng cao su - Ảnh: N.N

Ngày 6-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông trong tư thế treo cổ nhưng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, các công nhân đang cạo mủ cao su ở khu vực ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản đã giật mình khi phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây cột trên cành cây cao su.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Hớn Quản và Công an xã Tân Lợi đã được điều đến hiện trường để điều tra, khám xét.

Tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định tên Văn Châu Tâm, 37 tuổi, ngụ thị xã Bình Long.

Theo một số người dân, thời điểm phát hiện và hiện trường vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể trên cổ nạn nhân được buộc treo bằng một sợi dây rất nhỏ.

Ông Tâm tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cao su nhưng chân lại chạm đất, đầu gối khuỵu xuống, chưa kể trên người nạn nhân có nhiều vết máu chảy xuống.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và xã Đăng Hà lại tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, đấu tranh, lấy lời khai của các bên liên quan để điều tra về cái chết của ông Triệu Văn Lý, 35 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng.

Nạn nhân Lý được xác nhận tử vong tại nhà bạn nhậu với vết thương hở trên trán rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5-7, ông Lý cùng ông Hòa, 46 tuổi và người đàn ông tên Mình, 70 tuổi, cùng ngụ xã Đăng Hà, tổ chức ăn nhậu tại nhà Nông Văn Khầu, ở thôn 2, xã Đăng Hà.

Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Mình và ông Hòa thấy ngà say nên đi về trước, còn ông Lý vẫn tiếp tục ở lại "chén chú chén anh" với ông Khầu.

Đến sáng hôm sau (6-7), một số người dân đi làm rẫy sớm, phát hiện ông Lý tử vong phía trước cửa nhà ông Khầu nên trình báo công an.

Công an xã Đăng Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp trên. Qua khám nghiệm tử thi xác định trên trán giáp lông mày của ông Lý có một vết thương khá sâu nghi do tác động của một vật cứng nhọn.

Tác giả: Nhất Nguyên

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ