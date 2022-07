Cô gái trẻ ở Hà Nội trình báo hành vi của kẻ biến thái

Your browser does not support the video tag.

Cô gái trẻ bị sàm sỡ trong đêm ở Hà Nội.

Chiều 19/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân làm rõ vụ cô gái ở ngõ 62 phố Triều Khúc nghi bị một thanh niên sàm sỡ.

Theo vị lãnh đạo, ngày hôm nay, cô gái trẻ đã đến trụ sở công an phường để trình báo sự việc.

Tại trụ sở công an, cô gái này cho biết thời điểm đó bị nam thanh niên lao vào khống chế, đụng chạm vào một số vùng nhạy cảm.

"Về danh tính nạn nhân và thông tin cụ thể, đơn vị vẫn đang phối hợp với công an quận tiếp tục làm rõ, khi nào có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam nói.

Trước đó, đêm 17/7, khi cô gái trẻ đang đi bộ chuẩn bị vào nhà thì một nam thanh niên bám sát phía sau. Sau khi cô gái vừa vào nhà, nam thanh niên này cũng lao vào trong, nghi có hành vi sàm sỡ, rồi bỏ chạy sau khoảng 5 giây.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí