Cố băng qua đường ray, ô tô bán tải bị tàu hỏa tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra tại Samut Sakhon, Thái Lan và được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, trong khi các phương tiện đang dừng lại để chờ tàu đi qua thì một chiếc ô tô đã cố tình băng qua đường ray mà không chú ý quan sát. Cùng lúc này, đoàn tàu hỏa đi tới, tông trúng vào hông xe tải rồi ủi đi một đoạn dài.

May mắn là người lái xe đã sống sót và thoát ra khỏi chiếc xe. Anh ta nói với cảnh sát rằng, do đang vội nên không nhìn thấy đoàn tàu.

"Tôi đón bốn công nhân và đưa họ đến công trường. Do đang vội nên tôi không nhìn thấy đèn cảnh báo trước khi cho xe băng qua đường ray", người lái xe nói.

Được biết, 4 người công nhân trên chiếc xe ô tô đều sống sót trong vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn