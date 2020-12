Clip: Xe tải nổ lốp, húc bay 3 xe máy rồi cuốn người phụ nữ vào gầm

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 6h ngày 26/12, trên quốc lộ 7B, thuộc địa phận xóm 5, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ nổ lốp bên ghế lái. Chiếc xe sau đó lao sang làn đường đối diện, húc bay 3 chiếc xe máy đang dựng dưới lòng đường.

Cùng thời điểm này, 2 người đàn ông may mắn chạy thoát, một người phụ nữ trung tuổi bị chiếc xe tải cuốn vào gầm. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Trao đổi trên tờ Giao Thông, đại diện đội CSGT Công an huyện Yên Thành cho biết, may mắn vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người.

Sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường, cùng với chủ xe, lái xe giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

