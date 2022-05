Clip: Vờ hỏi mua nhẫn vàng, kẻ gian bỏ chạy khiến chủ tiệm hoảng hốt đuổi theo

Trưa ngày 13/5, trên địa bàn TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ở hiện trường ghi lại. Cụ thể, vào khoảng 10h37' cùng ngày, một nam thanh niên đội mũ đen, đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng trên đường Lý Thái Tổ hỏi mua nhẫn.

Lúc này, một người phụ nữ đang đứng bên trong quầy còn thanh niên đứng bên ngoài ngắm nhẫn rồi ướm thử. Thời điểm ấy trong cửa hàng còn có 2 vị khách nữ khác đứng đối diện đang xem đồ.

Khoảng 1 phút, nhân lúc người phụ nữ đứng trong quầy không chú ý, đối tượng cầm theo chiếc nhẫn vàng nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy người phụ nữ vội đuổi theo nhưng không kịp. Kẻ gian đã lên xe máy phóng đi mất.

Được biết, đối tượng chạy về hướng đường Xương Giang, TP Bắc Giang. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chủ tiệm vàng đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Thông tin trên báo Giao thông, chủ tiệm vàng cho hay, đối tượng ban đầu yêu cầu xem chiếc nhẫn loại 3 chỉ, rồi sau đó lại đòi xem và đeo thử chiếc nhẫn loại 5 chỉ trị giá 27,3 triệu đồng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm đối tượng.

