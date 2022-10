Mới đây, Newsflare.com đã đăng tải đoạn video quay vào ngày 28/9 ở thị trấn Kulai, bang Johor cho thấy các cảnh sát khiêng con trăn ra trước khi kéo con dê ra khỏi hàm đang há hốc của con trăn.

Tám người lính cứu hỏa đã phải cùng nhau kéo con vật săn mồi dài 6 m nặng 80 kg lên xe tải của họ.

Sĩ quan Cứu hỏa cấp cao Firdaus Juritah, Chỉ huy hoạt động của Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Kulai, cho biết trong một tuyên bố: “Các nhân viên cứu hỏa đã mất khoảng 15 phút để bắt con trăn. Sau đó nó được thả đến một khu vực xa khu dân cư”.

Clip: Vây bắt trăn khổng lồ đã nuốt chửng một con dê.

Your browser does not support the video tag.



Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn