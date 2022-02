Clip: Trăn khổng lồ quấn quanh ô tô và sự thật bất ngờ phía sau

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn đang quấn quanh một chiếc ô tô hệt như phim hành động, đang khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, một người đàn ông cầm máy quay đang chỉ tay về phía con trăn khổng lồ quấn quanh chiếc xe van. Âm thanh trong đoạn clip nghe có vẻ như đám đông có mặt ở đó trò chuyện rất sôi nổi và không giấu được sự ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.

Sau khi cảnh tượng kinh dị này được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, theo trang Instagram NatureLife_OK, hình ảnh trong clip chỉ là một mô hình ở sở thú. Gần đó, người ta còn đặt một quả trứng trăn khổng lồ để tăng thêm phần thú vị cho khung cảnh.

Mặc dù con trăn chỉ là hàng giả nhưng loài vật này ở ngoài tự nhiên cũng sở hữu kích thích vô cùng ấn tượng. Theo National Geographic, trăn gấm là loài trăn dài nhất thế giới, thường sở hữu thân hình dài đến 6,25m. Đặc biệt, con trăn gấm dài nhất thế giới lên đến 10m từng được ghi nhận vào năm 1912.

