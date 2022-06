Clip: Thót tim cảnh người đàn ông rơi xuống thác nước khi cố tình chạy băng qua

Your browser does not support the video tag.

Video quay tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc) ngày 13/5 cho thấy một người đàn ông bất ngờ rơi từ trên đỉnh thác xuống sau khi cố gắng chạy băng qua nó.

Người đàn ông được nhìn thấy trượt xuống dòng thác với tốc độ lớn trước khi đâm sầm vào đá.

Theo các báo cáo địa phương, người đàn ông đi vào khu vực này bất chấp biển báo “cấm vào” và cố tình chạy trên đá bất chấp sự can ngăn của những du khách khác.

May mắn thay, người đàn ông chỉ bị xây xát và không nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn