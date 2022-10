CLIP: Phẫn nộ cha trói 3 con vào tảng đá bên suối để uy hiếp vợ

Ngày 24-10, Đảng uỷ xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã có báo cáo nhanh về việc người cha cột dây thừng buộc tảng đá vào người 3 con nhỏ của mình cạnh con suối.

Kết quả bước đầu xác định người đàn ông quay clip cùng 3 con ruột (2 bé gái và 1 bé trai) là N.V.H. (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình).

Trước đó, ngày 16-10, N.V.H. quay 2 clip, trong đó clip dài 4 phút 25 giây có cảnh 4 cha con nói chuyện với nhau.

3 đứa trẻ với những câu hỏi ngây thơ khiến người xem nhói lòng

H. hỏi "Các con có đi theo ba không" thì 2 bé gái lớn trả lời đi theo ba. H. hỏi tiếp: "Không được học nữa con buồn không? ", một bé gái cũng cũng liên tục đáp và hỏi lại: "Con chừng nào đi học ba? ", "Chút ba về ba lấy cái bóp cho con đi học nha ba!". Lúc này người cha trả lời "Nghỉ đi con, mẹ bỏ mình rồi học gì nữa". "Bữa bà ngoại chửi ba hả ?", bé gái hỏi tiếp…

Clip thứ 2 dài chỉ 26 giây khiến người xem phát hoảng khi cả 3 người con bị cột sợi dây thừng ngang bụng cùng H. bên cạnh con suối ngập nước.

Lúc này, H. còn buộc một tảng đá rất lớn vào sợi dây thừng chỗ nối với mình. Đoạn dây thừng rất nặng không thể di chuyển được khiến 3 cháu nhỏ liên tục hỏi ba mình: "Ba rinh xuống hả ba ?", "Cái cọng dây nặng như vậy sao xuống bơi ba ?", "Ừ, nặng quá !", "Một chút từng đứa đi dưới sông hả ba ?"…

Người cha trói con vào tảng đá, bên cạnh là con suối rồi gửi clip cho vợ để uy hiếp

Những clip này H. gửi cho vợ mình là L.T.B.T. đang làm việc ở Campuchia vì cho rằng chị T. không gửi tiền về nuôi con nữa.

Theo gia đình chị T., sau khi nhận clip, chị T. đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản cho H. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, chị T. không liên lạc được với chồng nên nhờ mẹ ruột là bà Lê T.N. (ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên) đến trình báo, cung cấp các đoạn clip để Công an xã kịp thời hỗ trợ.

Nhận được tin báo, chiều 21-10, Công an xã Thạnh Bình mời H. làm việc. Người này thừa nhận mình tự quay video clip chỉ để gửi cho vợ, nhằm dọa để vợ gửi tiền về cho con.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động