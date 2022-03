Clip ô tô tông 3 xe máy bay lên không trung, người bị hất xuống mương tử vong

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 6h45 sáng 28/3, tại Km 79 500 trên Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Va chạm giữa ô tô mang biển kiểm soát 30E-449.73 do ông Đỗ Trung Kiên (53 tuổi, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) điều khiển theo hướng từ TP.Thái Bình đi Hải Phòng với 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Ô tô của ông Kiên điều khiển lấn sang làn ngược chiều đã hất tung 3 nạn nhân và xe lên không trung.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế ô tô tông 3 xe máy ngược chiều. Nguồn: Mạng xã hội giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị X. (52 tuổi, trú xã Đông Các, huyện Đông Hưng) văng xuống mương, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Tại hiện trường, các xe gắn máy đều biến dạng, vỡ nát.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt