Clip: Ô tô phóng tốc độ kinh hoàng, tông văng bé trai lên nóc nhà dân

Vụ tai nạn xảy ra vào 12h38 ngày 29/11, trên quốc lộ 3C, đoạn gần trường THPT Định Hóa, thuộc trung tâm thị trấn chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô con mang BKS: 20A-384.40 phóng với tốc độ cao trên đường. Khi đi tới gần Trường THPT Định Hóa thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng một chiếc xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến bé trai ngồi sau xe bị văng lên không trung, mắc kẹt vào mái nhà. Chiếc xe máy sau đó văng vào một ô tô khác. Riêng chiếc ô tô gây tai nạn thì xoay nhiều vòng, đâm vào nhà dân rồi mới dừng lại.

Được biết, vụ tai nạn khiến người đàn ông cầm lái chiếc xe máy tử vong tại chỗ, bé trai cũng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera giám sát của một nhà dân ở ngay gần đó ghi lại.

