Clip: Ô tô mất lái đâm trúng cột điện, điều bất ngờ khác xảy ra

Video do Sở cảnh sát West Palm Beach công bố cho thấy vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng 27/10. Hình ảnh ghi lại cảnh một số ô tô cảnh sát đậu ở đường đối diện khi chiếc xe hơi trắng lao tới khúc quanh với tốc độ cao.

Khi chiếc xe mất lái, lao qua khu vực xe cảnh sát đang đỗ, nó đâm trực diện vào một cột đèn và bốc cháy.

Thấy chiếc xe đang bốc cháy, cảnh sát đã lập tức chạy lại hỗ trợ đưa tài xế và những người có mặt trên xe ra ngoài.

“Rất may là mọi người đều ổn. Chiếc xe này đã lướt qua một số sĩ quan đang đứng gần đó”, Sở cảnh sát West Palm Beach chia sẻ trên Facebook.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn