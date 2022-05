CLIP: Ô tô lật ngửa trong đêm mưa, nữ tài xế thoát nạn trong gang tấc

Khoảng 21 giờ ngày 3-5, một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (TP HCM).

Thông tin ban đầu, khi đang lưu thông từ hướng quận Bình Thạnh về quận Gò Vấp, nữ tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ bất ngờ tông thẳng vào dải phân cách bên đường.

CLIP: Ô tô lật "ngửa bụng" trong đêm mưa

Sau cú va chạm mạnh, ô tô bị lật ngửa. Nữ tài xế may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, do ô tô bị nạn chắn hết 1 làn đường đã khiến giao thông qua đoạn đường Phan Văn Trị bị ùn tắc hơn 1 km.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

Đến 21 giờ cũng ngày, việc di dời chiếc ô tô bị tai nạn mới hoàn thành. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.

