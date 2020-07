Clip: Nhà dân rung lắc mạnh, đồ đạc rơi liểng xiểng vì động đất ở Sơn La

Your browser does not support the video tag.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, vào 12h14 phút ngày 27/7, một trận động đất mạnh 5,3 độ đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tại thời điểm xảy ra động đất, camera giám sát của một nhà dân ở thị trấn Mộc Châu đã ghi lại được cảnh rung lắc. Có thể thấy rõ trận động đất khiến nhà dân rung lắc mạnh, thậm chí nhiều đồ đạc trong nhà còn rơi liểng xiểng.

Được biết, chỉ 42 phút sau đó, huyện Mộc Châu lại xảy ra động đất 3 độ, độ sâu 10 km.

Trước đó, vào 213h12 phút 26 giây ngày 16/6, một trận động đất 4,9 độ richter cũng xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trận động đất này xảy ra khiến nhiều nhà dân và công trình xây dựng bị hư hỏng, 2 trẻ em mầm non bị thương nhẹ do rơi tấm trần thạch cao.

