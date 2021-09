Clip: Người phụ nữ nhiễm Covid-19 định 'tẩu thoát' khỏi điểm xét nghiệm, hàng chục cán bộ truy đuổi

Vào ngày 3/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tự ý rời khỏi điểm xét nghiệm dù dương tính với Covid-19. “Náo loạn đường phố sáng nay. Khi một người test ra kết quả dương tính thì bỏ đi luôn, lực lượng chức năng phải vất vả chạy theo giữ lại để cách ly, điều trị”, người đăng tải đoạn video cho biết.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, một người phụ nữ mặc áo đỏ sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV đã tự ý rời khỏi điểm xét nghiệm khiến hàng chục dân quân, cán bộ y tế phải truy đuổi.

Lực lượng chức năng phải dùng loa, liên tục yêu cầu người phụ nữ quay lại nhưng chị vẫn đủng đỉnh đi thẳng. “Rồi cháu không đi thì sao?”, người phụ nữ hỏi.

Người phụ nữ thản nhiên rời khỏi điểm xét nghiệm dù dương tính với nCoV.

“Tôi nói cho chị biết, trong người chị đang có bệnh, chị lây dịch bệnh cho người khác là không tốt. Cho nên chị nhanh quay lại điểm test đi", một cán bộ thuyết phục. Tuy nhiên, chị này vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe, thản nhiên đáp: “Cháu không đi. Cháu về nhà cháu tự cách ly".

“Bây giờ chị muốn về nhà cách ly thì chị phải về lại điểm test để xác định rõ xem chị bị nhiễm hay không", cán bộ tiếp tục giải thích.

Người phụ nữ khiến hàng chục cán bộ phải truy đuổi.

Nghe vậy, người phụ nữ mới quay lại điểm xét nghiệm, nhưng khi đi được một đoạn chị ta lại đứng lại khiến mọi người sững sờ. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của lực lượng chức năng, chị ta mới đi tiếp về điểm xét nghiệm.

Hiện chưa rõ người phụ nữ này đã được cách ly theo đúng quy định hay chưa, chị ta có bị phạt vì hành động của mình hay không nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích, “ném đá” hành động thiếu ý thức của người phụ nữ này.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn