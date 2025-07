Thủ môn Nguyễn Văn Việt chia tay CLB Sông Lam Nghệ An

Thủ môn Nguyễn Văn Việt gia nhập học viện bóng đá Sông Lam Nghệ An từ năm 2013, anh được đôn lên đội một với vai trò dự bị. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Văn Việt dần chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện. Ngày 20/5/2023, anh có trận ra mắt V.League 1 trong trận derby Nghệ - Tĩnh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau những màn thể hiện ấn tượng, anh vượt qua Nguyễn Văn Hoàng để trở thành thủ môn bắt chính trong phần còn lại của mùa giải.

Với phong độ ổn định, Văn Việt được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 6/2023 cho trận giao hữu với Syria. Đến ngày 13/10/2023, anh có trận ra mắt trong màu áo đội tuyển khi đối đầu Uzbekistan. Tháng 1/2024, anh tiếp tục góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ tham dự VCK AFC Asian Cup 2023.

Mùa giải 2024/2025 đánh dấu một năm nhiều cảm xúc với Sông Lam Nghệ An. Dù gặp nhiều khó khăn trong suốt mùa giải, đội bóng đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quả cảm. Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh giúp Sông Lam Nghệ An chính thức giành quyền trụ hạng V.League trước một vòng đấu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không thể khép lại mùa giải một cách trọn vẹn khi phải nhận thất bại đậm trước Công An Hà Nội trong trận chung kết Cúp Quốc gia vào tối 29/6 trên sân Vinh, qua đó giành ngôi Á quân.

Sự ra đi của Văn Việt mở ra cơ hội lớn cho lứa kế cận, đặc biệt là thủ môn trẻ Cao Văn Bình. Sinh năm 2005, Văn Bình được xem là gương mặt đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh đang hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Trước đó, tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025, Văn Bình đã được vinh danh là “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Với chiều cao 1m83, phản xạ tốt cùng khả năng phát động tấn công hiệu quả, anh là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ.

Văn Bình từng là thủ môn chính của các đội tuyển trẻ U19 và U20 Việt Nam trong suốt hai năm qua. Sau khi trở về từ VCK U20 châu Á 2023, anh được triệu tập lên U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Không chỉ sở hữu kỹ năng chuyên môn tốt, Văn Bình còn gây ấn tượng với phong thái thi đấu tự tin và sự điềm tĩnh trong các tình huống áp lực.

Với định hướng trẻ hóa lực lượng và tiếp tục phát triển các tài năng cây nhà lá vườn, Sông Lam Nghệ An đang từng bước xây dựng lại đội hình cho tương lai. Sự kế thừa giữa các thế hệ như Văn Việt và Văn Bình là minh chứng rõ ràng cho truyền thống đào tạo trẻ mạnh mẽ mà đội bóng xứ Nghệ luôn duy trì suốt nhiều năm qua.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

Nguồn tin: bongdadoisong.vn