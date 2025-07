Google đã cho tạo video "siêu đỉnh" bằng Veo 3 ở Việt Nam

Google đã chính thức thông báo mở rộng mô hình trí tuệ tạo sinh video Veo 3 tiên tiến nhất của hãng đến thị trường Việt Nam. Đây là một bước tiến đột phá, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách các nhà sáng tạo nội dung, nhà làm phim và doanh nghiệp sản xuất và tiếp cận video.

Veo 3 là mô hình AI chuyển văn bản thành video thế hệ thứ ba của Google, có khả năng tạo ra các video clip chất lượng cao, sắc nét và có độ dài lên đến vài phút chỉ từ những mô tả văn bản đơn giản. Điểm đặc biệt của phiên bản mở rộng lần này là khả năng thấu hiểu sâu sắc ngôn ngữ, văn hóa và bối cảnh đặc trưng của Việt Nam.

Giờ đây, người dùng tại Việt Nam có thể ra lệnh bằng tiếng Việt để tạo ra những thước phim sống động và chân thực. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu Veo 3 tạo một video "cảnh một tô phở bốc khói nghi ngút trên một hàng quán lề đường Biên Hòa đông đúc vào buổi sáng sớm" hoặc "một đoạn phim flycam quay cảnh những chiếc thuyền thúng tại Hội An dưới ánh hoàng hôn". Mô hình sẽ tự động diễn giải và tạo ra video với các chi tiết hình ảnh, chuyển động và phong cách điện ảnh phù hợp. Hiện tại, một tài khoản đăng ký Gemini Pro có thể sáng tạo giới hạn ở mức 3 video mỗi ngày bằng mô hình Veo 3.

Your browser does not support the video tag.

Video được tạo bằng Veo 3 trong tài khoản Gemini Pro tại Việt Nam.

Sự kiện này được xem là một công cụ "dân chủ hóa" ngành sản xuất video, giúp các nhà sáng tạo cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể tạo ra những sản phẩm quảng cáo, phim ngắn hoặc nội dung mạng xã hội chuyên nghiệp mà không cần đến đội ngũ sản xuất đông đảo hay trang thiết bị đắt tiền.

Sự xuất hiện của Veo 3 chắc chắn sẽ thổi một luồng gió mới vào ngành công nghiệp sáng tạo nội dung và marketing kỹ thuật số tại Việt Nam.

