CLIP: Người đàn ông bịt mặt ném chất bẩn “khủng bố” nhà dân

Ngày 28-10, thông tin từ Công an phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin gia đình anh L.V.T., trú khối 14, phường Lê Lợi, bị ném chất bẩn (mắm tôm trộn dầu máy thải) vào nhà.

Túi chất bẩn người đàn ông ném vào nhà anh T.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27-10, khi cả gia đình anh T. đang ngủ thì nghe nhiều tiếng va đập lớn phát ra ở cửa và ban công tầng 2. Thức dậy kiểm tra, anh T. phát hiện cổng nhà, ban công tầng 2 dính đầy chất bẩn.

Hình ảnh người đàn ông bịt mặt ném chất bẩn vào nhà anh T. được camera ghi lại

Sau đó, anh T. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại gia đình anh T. tiến hành lập biên bản, trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo mưa có hành động ném nhiều túi chất bẩn vào nhà anh T..

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

