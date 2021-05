Clip: Ném thuốc lá vào cống, nam thanh niên nhận cái kết kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên đang đi bộ trên đường thì bất ngờ dừng lại. Ngay sau đó, anh cầm điếu thuốc trên tay rồi ném vào trong cống.

Chỉ 1 giây sau, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra khiến nam thanh niên bị hất văng xuống đất. Toàn bộ đất đá quanh chiếc cống bị bắn lên tung tóe.

Tại hiện trường, nam thanh niên lồm cồm bò dậy trong đau đớn. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, vứt tàn thuốc không đúng chỗ còn hại hơn", "Lấy chân dập không chịu, trong cống toàn khí metan nổ là phải", "Cái kết nó đến nhanh quá. May mà người không sao"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn