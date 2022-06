Mất lái, ô tô lao từ tầng 3 showroom xuống quầy lễ tân

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra trong đại lý xe hơi Volkswagen ở Thành phố Sao Paulo, Brazil.

Cụ thể, một công nhân vệ sinh làm việc cho bên thứ ba, được giao nhiệm vụ lau xe tại showroom. Sau khi nam công nhân này đánh xe về từ tiệm rửa xe và đang đỗ trên tầng 3, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống từ độ cao 6 mét.

Trong clip ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, chiếc xe màu trắng phi vỡ lan can kính. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe lộn ngược đầu và đâm trực diện xuống quầy lễ tân ở đươi tầng 1.

Dù ngẩng lên ngay sau khi nghe thấy tiếng động, 2 nữ nhân viên lễ tân vẫn không thể bỏ chạy. Hậu quả, nữ nhân viên 19 tuổi bị xe đè lên người, gãy nhiều xương và phải đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Nữ nhân viên 22 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, nam công nhân vệ sinh chưa có giấy phép lái xe.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn