Clip: Mang súng đi cướp ô tô, 2 tên côn đồ bất ngờ bỏ chạy thục mạng

Sự việc xảy ra ở Ghana và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một chiếc xe Range Rover màu xanh nước biển đang từ từ lăn bánh qua cổng thì bất ngờ 2 tên côn đồ chạy tới tấn công. Ngay sau đó, chúng cản đường tài xế khi anh đang tìm chỗ đỗ chiếc xe sang trọng.

Thế nhưng, khi một trong hai tên chạy tới định mở cửa xe và tấn công tài xế thì hắn đã bị tài xế rút súng bắn cảnh cáo. Quá hoảng hốt, cả hai tên côn đồ lập tức bỏ chạy thục mạng vì sợ hãi. Được biết, khẩu súng mà tài xế mang theo có giấy phép sử dụng.

Không rõ sau đó hai tên cướp có bị cảnh sát bắt giữ hay không nhưng ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn