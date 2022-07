Clip: Kinh hoàng cảnh ô tô đang chạy bất ngờ phát nổ như bom

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe ô tô Land Rover đang lưu thông trên đường thì phải nổ kinh hoàng. Cú nổ mạnh khiến khói trắng bốc lên, nhiều mảnh vỡ bay ra xa.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do lốp trước bên trái của chiếc Land Rover bất ngờ phát nổ, sau đó chiếc xe mất kiểm soát đâm vào khu bảo tồn trung tâm rồi mới dừng lại.

Các mảnh sắt văng ra là hư hỏng 2 ô tô chạy ngược chiều. Tài xế Land Rover và một người khác bị thương nhẹ.

