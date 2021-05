Clip: Khoảnh khắc thần chết 2 lần "bắt hụt" nam thanh niên đi xe đạp

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô màu đỏ phóng với tốc độ cao, đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô màu đỏ xoay ngang đường, suýt va trúng nam thanh niên đi xe đạp. Cùng lúc này, chiếc xe tải bị mất lái lao tới, tông trúng chiếc xe đạp rồi lật nghiêng trên đường.

May mắn là nam thanh niên đi xe đạp không bị thương sau cú va chạm. Toàn bộ khoảnh khắc thoát chết khó tin này đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi theo dõi clip, hầu hết cư dân mạng đều không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Phải nói là thanh niên này quá may mắn", "Thanh niên thoát nạn nhờ thần chết ngủ quên", "Số quá hên, 2 lần thoát chết và không hề hấn gì"... là những bình luận của cư dân mạng.

