Clip khoảnh khắc đối tượng cầm súng bắn thẳng vào người đàn ông ngồi trong quán cà phê

Chiều 20/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng bắn tại quán cà phê ở số 1 Đinh Công Tráng (TP. Vinh) khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP. Vinh đã bắt giữ nghi phạm Đ.Đ.Th. (37 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh) sau hơn 1 giờ hắn gây án. Thời điểm bị bắt giữ, Th. đang trên đường bỏ trốn.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an TP. Vinh đã cùng lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt hung thủ.

Trước đó vào khoảng 8h30' sáng 20/11, Th. đi taxi đến quán Coffee House (số 1, Đinh Công Tráng), xuống xe cầm khẩu súng giấu trong túi áo đi vào bên trong.

Th. sau đó tiến đến bàn có 5 người đàn ông đang ngồi ở giữa quán. Sau ít câu nói, Th. cầm súng chĩa thẳng vào người đàn ông tên T. rồi nổ một phát súng trúng vào vai đối phương. Bị trúng đạn, nạn nhân T. gục xuống sàn nhà, máu chảy vương vãi.

Cơ quan công an điều tra vụ việc.

Sau khi gây án, Th. bỏ chạy ra ngoài và lên xe bỏ trốn. Riêng nạn nhân T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, nạn nhân bị bắn gãy xương và hiện đang tiếp tục được cấp cứu.

Khẩu súng mà hung thủ sử dụng để gây án.

Sau hơn 1 giờ xảy ra sự việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP. Vinh đã bắt được đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ