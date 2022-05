Clip: Khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông mất tích khi tắm thác

Your browser does not support the video tag.

Ngày 10/5, UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang triển khai lực lượng tìm kiếm tung tích một người đàn ông mất tích khi tắm tại thác 7 tầng ở xã Hạnh Dịch. Nạn nhân mất tích là anh N.V.T (SN 1979, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 9/5, anh N.V.T cùng nhóm bạn lên thác 7 tầng chơi và tắm mát. Trong lúc tắm, anh T. không may bị nước nhấn chìm. Được biết, đoạn clip đã ghi lại hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi mất tích.

Khu vực thác 7 tầng nơi nạn nhân mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hạnh Dịch phối hợp với công an, quân đội huyện Quế Phong và người dân được huy động tìm kiếm nạn nhân. Sau 1 ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn