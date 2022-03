Clip hiện trường lúc vừa xảy ra tai nạn xe chở Phó chủ tịch TP. HCM trên cao tốc

Hình ảnh sau khi xảy ra vụ tai nạn được camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường ghi lại. Vào lúc 7h45 sáng nay (29/3), ô tô biển xanh chở Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình (52 tuổi) chạy trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương, khi qua Bến Lức (Long An) bất ngờ gặp tai nạn.

Tại hiện trường, đầu xe lật ngang bị móp méo, gần đó có nhiều mảnh vỡ. Các nạn nhân ngồi và nằm gần đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ô tô bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường lúc xảy ra tai nạn. Nguồn: Bạn hữu đường xa Sài Gòn

Ảnh: Vnexpress

Tai nạn khiến Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình bị thương nặng và được xe cảnh sát hộ tống đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An; tài xế và thư ký bị thương nhẹ. Trả lời VnExpress, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho hay, ông Bình khi đưa vào viện trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim, tiên lượng xấu.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt