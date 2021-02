Clip: Giành khách, nhà xe xách dao đánh người như giang hồ

Ngày 21-2, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều tra vụ việc 2 nhà xe tranh giành khách, đánh nhau tại địa phận của huyện.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra

Theo lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, sau khi lực lượng công an có mặt, 2 nhà xe đã "hòa giải" với nhau và tiếp tục cuộc hành trình. Dù vậy, Công an huyện Thăng Bình cũng đã lập hồ sơ vụ việc, mời đại diện của 2 nhà xe đến Công an huyện Thăng Bình làm việc vào ngày (22-2).

