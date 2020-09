Đánh liều tạt đầu xe tải vào cua, cặp đôi bị tài xế xuống đuổi "bán sống bán chết"

Clip ghi lại tình huống nguy hiểm trên đường phố Hà Nội vào khuya ngày hôm qua (23/9). Đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe máy có hành động liều lĩnh ở khu vực ngã 3.

Khi thấy 3 chiếc xe tải đang nối đuôi nhau rẽ phải, cặp đôi vẫn cố lách qua trước mũi một chiếc xe tải. Pha "khôn lỏi" không đâu của chiếc xe máy này khiến xe tải phải phanh gấp.

May mắn là không có va chạm nào xảy ra. Sau cú thót tim, cặp đôi dừng xe xem xét tình hình. Nhưng ngay sau đó, tài xế xe tải chạy xuống đuổi theo khiến họ hoảng sợ, nhấn ga bỏ chạy.

Your browser does not support the video tag.

Đánh liều tạt đầu xe tải, cặp đôi bị tài xế xuống đuổi "bán sống bán chết"

Cách lái xe của cặp đôi đang bị dân mạng chỉ trích. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì cú tạt đầu quá đột ngột.

"Sợ thật, mạng mình còn không quý thì ai quý cho. Pha đó mà tài xế xe tải không phanh gấp thì họa lớn rồi. Chậm vài giây có chết ai mà cứ phải lách qua bằng được như thế?", một dân mạng bày tỏ.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Pháp luật & bạn đọc