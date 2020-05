Clip: Đang chụp ảnh cưới, chú rể đột nhiên bỏ đi khi nghe chuông báo cháy và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, khi đang tạo dáng vui vẻ cùng cô dâu, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại và chạy thật nhanh khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy. Trước tình cảnh dở khóc dở cười này, đến thợ chụp ảnh cũng không khỏi bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Được biết, chú rể trong clip là Bùi Thú Tài một nhân viên cứu hỏa. Vì tâm huyết đối với nghề nghiệp nên trong lúc đi chụp ảnh cưới với bạn gái anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Khi được hỏi rằng, lúc quay đi như thế vợ sắp cưới có phản ứng gì hay không thì anh Bùi cho biết: “Lúc đó tôi không chú ý cô ấy thế nào, chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Như một thói quen, khi nghe tiếng chuông là tôi lập tức chạy đi. Nhưng hóa ra đó chỉ là thực tập phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rưỡi. Trước đây lúc mới quen cô ấy không hiểu lắm cho công việc của tôi. Nhưng sau một thời gian, cô ấy dần thay đổi và hiểu được công việc mà tôi đang làm như thế nào”.

Sau khi được chia sẻ lên mạng, hình ảnh này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành động của chú rể. Tuy nhiên, người xem cũng vừa thương vừa tội khi thấy cô dâu đứng ngơ ngác một mình.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn