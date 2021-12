Clip: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Afyon, Thổ Nhĩ Kỳ và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe tải màu trắng chạy với tốc độ cao đang cố tình đâm gãy barie chắn tàu để cố vượt qua đường ray. Cùng lúc này, đoàn tàu hỏa lao tới, đâm trúng vào hông xe tải.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải bị đẩy đi hàng chục mét. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng cụ thể của nạn nhân.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của tài xế xe tải.

"Barie chắn tàu hạ xuống rồi vẫn cố tình vượt. Đúng là nhanh 1 phút chậm cả đời", "Quá sợ hãi, bao nhiêu vụ rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm", "Trường hợp này là tài xế cố tình vượt rồi chứ không phải không chú ý quan sát nữa"... là những bình luận của người xem để lại.

