Clip: Cố nuốt con mồi, trăn đá bị sừng linh dương đâm thủng họng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng khó tin này được một du khách ghi lại tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Trong clip, một con trăn đá châu Phi đang cố gắng nuốt trọn một con linh dương hoẵng sau khi đã siết chết con vật này. Tuy nhiên, khi đang nuốt con mồi từ phần đầu thì trăn đá châu Phi đã bị cặp sừng của linh dương đâm thủng vòm họng.

Sau một hồi quằn quại đau đớn vì “dính đòn” bất ngờ, con trăn cuối cùng cũng đã có thể thoát ra khỏi cặp sừng của con linh dương hoẵng và bò vào bụi rậm để chạy trốn.

Trăn đá châu Phi là loài bò sát không độc, có kích cỡ cơ thể khi trưởng thành có thể lên đến 3,6m. Như nhiều loài trăn khác, trăn đá châu Phi giết chết con mồi bằng cách siết chặt, khiến con mồi bị ngưng thở hoặc bị vỡ xương dẫn đến tử vong.

Linh dương hoẵng là loài linh dương cỡ nhỏ ở châu Phi, sống chủ yếu trong bụi rậm và rất nhút nhát. Đây là một trong những món ăn yêu thích của trăn đá châu Phi.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn