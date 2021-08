Clip: Cô gái hốt hoảng khi thấy rắn hổ mang dài 2m bò vào phòng khách

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một cô gái đang nằm ở trên ghế sofa nghịch điện thoại thì bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang bò vào phòng khách. Quá hoảng hốt, cô gái lập tức đứng bật dậy rồi gọi cho lực lượng cứu hộ.

Đội cứu hộ địa phương sau khi nhận được điện báo đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Được biết, con rắn đã bị bắt và thả về tự nhiên.

Rắn hổ mang thường sinh sống ở vùng đồng bằng, rừng nhiệt đới, cánh đồng và khu vực đông dân cư. Chúng thường ăn động vật gặm nhấm, cóc, ếch, chim và các loài rắn khác. Chế độ ăn chuột dẫn chúng đến khu vực sinh sống của con người bao gồm trang trại hay vùng ngoại ô. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chứa độc tố thần kinh và chất độc gây hại cho tim.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn