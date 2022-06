Clip: Chú rể nổi điên vung tay đấm cô dâu ngay trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu và tham gia một trò chơi. Có thể thấy, cô dâu hoàn thành trò chơi nhanh hơn chú rể.

Sau khi giơ một vật gì đó lên trước mặt quan khách, chú rể bất ngờ quay về phía cô dâu rồi vung tay đấm thẳng vào đầu cô. Lúc này, vẻ mặt của anh ta chứa đầy sự tức giận.

Bị đánh bất ngờ, cô dâu có vẻ sốc và vô cùng choáng váng. Ngay sau đó, cô cùng một người phụ nữ đứng bên cạnh nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Trong khi đó, chú rể vẫn thản nhiên đứng tại chỗ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Được biết, sự việc được ghi lại tại một đám cưới ở Uzbekistan. Hiện chưa có bình luận nào từ các cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc.

Sau khi clip về đám cưới được lan truyền trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều tỏ ra giận dữ trước hành động cục súc của chú rể. Một số ý kiến cho rằng, dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì việc đánh cô dâu ngay trong đám cưới là điều không thể chấp nhận được.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn