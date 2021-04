Chật vật khống chế trăn khủng dài hơn 5m ngay cạnh trường học

Your browser does not support the video tag.

Sunchai Yodjaiyen, 36 tuổi, đang đổ rác vào thùng trước một trường học thì phát hiện con bò sát khổng lồ đang trườn dọc mặt đất ở tỉnh Chachoengsao. Do con trăn quá lớn, anh không thể tự mình xử lý nên đã gọi ngay cho lực lượng cứu hộ động vật để được hỗ trợ.

Sunchai cho biết anh sợ rằng con trăn sẽ trốn vào trường học và gây nguy hiểm cho mọi người nếu nó không bị bắt ngay.

Anh nói: “Con rắn rất lớn và cực kỳ nhanh nhẹn. Tôi sợ rằng con rắn sẽ chui vào trường học nếu không bị bắt ngay lập tức nên tôi đã kêu cứu. Tôi tin rằng nó đã ở đây trong một thời gian dài để săn bắt chó mèo để làm thức ăn vì đã có một số vật nuôi bị mất tích được báo cáo gần đây”.

Sunchai lên tiếng báo động và các giáo viên chạy ra xem. Họ đã gọi cho các dịch vụ khẩn cấp và những người vây bắt rắn đã đến, họ dùng sào có thòng lọng siết chặt cổ con trăn khổng lồ trước khi đo kích thước của nó. Con bò sát khổng lồ được cho vào bao tải trước khi được đội cứu hộ đưa về thả tự nhiên sau đó.

