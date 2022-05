Clip: Cảnh sát ngụy trang vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Chiều 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội truy bắt đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua theo dõi, chiều ngày 26/5, lực lượng cảnh sát đã áp sát khống chế người phụ nữ đi xe máy đang vận chuyển ma túy trong khu dân cư Minh Tuấn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Cảnh sát đi ô tô vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Phát hiện công an, đối tượng định bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người của đối tượng có một túi nilon chứa 1kg ma túy đá. Bước đầu xác định, đối tượng tên Nguyễn Thị Lượng (SN 1993, quê Nghệ An).

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cảnh sát vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong