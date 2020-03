Clip: Cận cảnh con cá nghi sủ vàng quý hiếm nặng hơn 5kg

Your browser does not support the video tag.

Đó là ngư dân Nguyễn Văn Đức, trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong lúc anh Đức đang thả câu tại khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Lò (thuộc xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) thì thấy một con cá lớn dính mồi.

Sau khi anh Đức đưa cá lên bờ, một số ngư dân tới xem và nhận định đây có thể là cá sủ vàng quý hiếm. Qua quan sát, con cá thân thuôn dài, có lớp vảy vàng và ánh bạc, óng ánh rất đẹp mắt, nặng hơn 5kg.

Con cá lớn nghi cá sủ vàng được ngư dân bắt được.

Theo người dân địa phương, nhiều năm trở lại đây, cá sủ vàng hiếm khi xuất hiện ở vùng biển Nghệ An. Bong bóng cá sủ vàng rất được giá vì có giá trị sử dụng trong y học. Bởi vậy các ngư dân thường rất phấn khởi nếu bắt được loài cá này. Hiện con cá trên vẫn còn sống và đang được anh Đức bảo quản cẩn thận tại gia đình.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin