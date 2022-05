Clip: Bò điên bất ngờ lao ra đường, hạ gục 2 người đi xe máy

Nguồn clip: Newsflare

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 20/5, trên một con đường ở Thành phố Bathinda, bang Punjab, Ấn Độ.

Cụ thể, khi Veer Kaur cùng chồng đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một con bò lạc lao ra húc ngã.

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, nằm bất động tại chỗ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở gần đó ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Veer Kaur đã được người dân địa phương đưa đến bệnh viện nhưng cô đã tử vong. Chồng của Veer Kaur may mắn giữ được mạng sống và sức khỏe đã ổn định. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Veer Kaur đang là hiệu trưởng của một trường học.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn