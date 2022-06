Clip: Ăn thịt gia súc, trăn khổng lồ dài hơn 7 mét bị dân tóm sống

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Đoạn clip được ghi lại tại huyện Maros của tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia.

Cụ thể, một nhóm người đàn ông đang buộc con trăn khổng lồ vào một khúc cây rồi di chuyển nó ra khỏi rừng. Con trăn có một cái bụng phình to và có vẻ như nó vừa có được một bữa ăn thịnh soạn. Được biết, con trăn này dài hơn 7 mét.

Một người đàn ông có tên Wawan cho biết anh đã phát hiện ra con trăn khi đang làm nhiệm vụ thu thập nhựa cây từ khu rừng Rompegading. Khi xem xét kỹ hơn, dân làng kết luận con trăn đã ăn thịt gia súc chứ không phải con người.

"Nhiều người dân đã mất gia súc. Chúng tôi nghi ngờ rằng gia súc đã bị trăn ăn thịt. Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt con trăn này", Wawan nói.

Trăn gấm hay còn gọi là trăn vua, trăn mắt lưới châu Á là một loại trăn lớn sống ở vùng Đông Nam Á. Nguồn thức ăn trong tự nhiên của trăn gấm bao hàm các loài thú và chim. Những cá thể dài 3-4 mét thông thường ăn thịt những động vật gặm nhấm như chuột cống, trong khi những con lớn hơn thì nhắm đến các loài cầy như cầy hương và cầy mực, thậm chí cả các loài linh trưởng và lợn.

Giống như các loài trăn khác, trăn gấm không có nọc độc và không giết con mồi của chúng bằng vết cắn. Việc cắn chỉ để giữ chặt con mồi, còn công việc giết mồi được tiến hành bằng cách quấn cơ thể to lớn của trăn quanh mồi để siết chết nó. Mỗi lần con mồi của chúng thở ra, trăn gấm sẽ lại siết chặt cơ thể của chúng từng chút từng chút một và cuối cùng khiến con mồi chết vì ngạt thở.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn