Clip: Ẩn nấp trong quán ăn, rắn hổ mang chúa dài 4 mét bị tóm gọn

Cảnh tượng này được ghi lại tại một quán ăn ngoài trời ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan.

Cụ thể, một nhân viên phục vụ đã phát hiện ra con rắn hổ mang chúa dài 4 mét đang thập thò dưới cây cầu gỗ. Ngay sau đó, nhân viên này đã cảnh báo mọi người đồng thời gọi cho đội cứu hộ tới.

Mặc dù có kích thước lớn nhưng con rắn hổ mang không quá khó bắt. Các chuyên gia chỉ mất ít phút để tóm gọn được con vật và mang nó tới nơi an toàn.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, phân bố chủ yếu tại các vùng rừng nhiệt đới ở Ấn Độ và Đông Nam Á.

Rắn hổ mang chúa sở hữu nọc độc thần kinh cực mạnh nhưng có xu hướng lẩn tránh con người và chỉ tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể ngóc đầu lên và phình mang để cảnh cáo kẻ thù.

