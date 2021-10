Clip: 10 phút sau khi cất cánh, máy bay bốc cháy đâm vào tòa nhà, tỷ phú và vợ con chết thảm

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh từ camera hành trình của một chiếc ô tô gần đó đã hé lộ cảnh tượng kinh hoàng hôm 3/10.

Petrescu (68 tuổi), một trong những người đàn ông giàu nhất Romania, đứng đầu một công ty xây dựng lớn và sở hữu một chuỗi đại siêu thị và trung tâm mua sắm, có mặt trên máy bay cùng vợ là Regina Petrescu (65 tuổi), con trai Dan Stefan Petrescu (30 tuổi).

Tỷ phú Dan Petrescu.

Các nạn nhân khác bao gồm Filippo Nascimbene (33 tuổi), bạn của gia đình Petrescu, vợ anh là Claire Alexandrescou (34 tuổi), con trai Rafael và mẹ vợ là Miruna Anca Wanda Lozinschi.

Ngoài ra, trên máy bay còn có Julien Brossard (36 tuổi), một người bạn của Stefan. Tất cả đều thiệt mạng trong thảm kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, các nạn nhân đang trên đường đến thăm người mẹ 98 tuổi của Petrescu ở đảo Sardinia.

Khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ sân bay Linate, máy bay đột nhiên bốc cháy và đâm vào tòa nhà văn phòng 2 tầng đang tu sửa.

Vụ tai nạn cũng khiến một số ô tô trong bãi đỗ xe gần đó bốc cháy, nhưng may mắn là không có ai sử dụng vào thời điểm đó.

Hộp đen của máy bay đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn