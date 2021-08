Cienco1 và thương vụ thâu tóm của Út trọc

Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) tại toà

Cựu Chủ tịch HĐTV tham mưu xoá nợ 185 tỷ đồng

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong quá trình cổ phần hoá Cienco1, Hội đồng thành viên Tổng công ty này đã có hành vi bỏ ngoài giá trị doanh nghiệp một số tài sản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án nêu trên, ông Phạm Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa, người đại diện phần vốn nhà nước tại Cienco 1 đã bị UBKT Thành ủy Hà Nội thi hành kỷ luật khiển trách vì có liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Dũng bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm như: tham mưu cho Bộ GTVT ban hành Quyết định số 3166 phê duyệt giá trị doanh nghiệp, trong đó xóa khoản nợ phải thu khó đòi số tiền 185 tỷ đồng nhưng không thực hiện xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả; xác định giá trị quyền sử dụng 4 lô đất tại Long An, Tiền Giang, TP HCM và Pleiku bằng giá trị tạm tính, chưa sát với thực tế; phương án chưa được Bộ GTVT và Bộ Tài chính phê duyệt.

Các đối tượng Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai, Lê Văn Long (từ trái qua phải)

Tham mưu cho Bộ GTVT ban hành Văn bản số 15169 về thoái vốn, trong đó đưa ra các tiêu chí hạn chế nhà đầu tư, dẫn đến chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký để thực hiện bán thỏa thuận, không thực hiện bán đấu giá.

Giai đoạn 2011-2016, ngành giao thông tiến hành cổ phần hoá hàng loạt doanh nghiệp, trong đó có Cienco 1. Thời điểm này, Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) thông qua 4 công ty để thâu tóm 90% tỷ lệ cổ phần tại Cienco1.

Thương vụ thâu tóm cổ phần

Cụ thể, tháng 4/2014, Bộ GTVT ra Quyết định số 1584 về việc phê duyệt cơ cấu vốn điều lệ của Cienco 1. Trong đó, 35% vốn điều lệ (VĐL), tương đương 245 tỷ đồng thuộc về nhà nước.

Sau đó, Cty CP tập đoàn Yên khánh (gọi tắt là Cty Yên Khánh - doanh nghiệp của bà Vũ Thị Hoan, cháu gái Út trọc) cùng 2 doanh nghiệp khác là Cty CP Fecon (Cty Fecon) và Cty CP máy xây dựng Hassyu Nhật Bản (Cty Hassyu) được coi là 3 nhà đầu tư chiến lược đã mua lại 21,7 triệu cổ phần Cienco 1, tương đương 31% VĐL.

Đến tháng 6/2014, Bộ GTVT bất ngờ ra văn bản đồng ý thoái toàn bộ 35% VĐL nhà nước tại Cienco 1. Sau đó, Cty Yên Khánh nắm 35% cổ phần, Cty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà (Cty Hồng Hà) nắm 17% và Cty Fecon nắm 6,77%, trở thành các cổ đông lớn tại Cienco 1…

Tại thời điểm trên, các thành viên HĐQT Cienco1 cho rằng, việc để Cty Yên Khánh nắm giữ hơn 35% vốn Cienco1 sẽ góp phần tích cực và sự phát triển của công ty này. Công văn này được ký bởi Chủ tịch HĐQT Phạm Dũng, cùng chữ ký nháy của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Hoà và hai Ủy viên Cấn Hồng Lai và Phạm Việt Khoa.

Đến tháng 8/2015, Cty Hassyu đã bán lại toàn bộ 11% cổ phần ở Cienco 1 cho ông Uông Huy Đông và sau đó chưa đầy 1 tháng, ông này bán gần hết số cổ phần trên cho Cty Hồng Hà.

Bốn tháng sau (12/2015), Cty Yên Khánh bán 4,9 triệu cổ phần cho Cty CP Thương mại nước giải khát Khánh An ( Cty Khánh An), lúc này Cty Yên Khánh còn nắm giữ 28,6% cổ phần và 7% cổ phần thuộc về Cty Khánh An. Nói về Cty Khánh An, trong các cổ đông sáng lập của công ty có ông Đinh Ngọc Hùng. Ông Hùng từng được biết đến là cổ đông sáng lập của Công ty CP Tập đoàn Đức Bình - doanh nghiệp có liên quan trực tiếp tới Út trọc…

Đầu năm 2017, cơ cấu cổ đông ở Cienco 1 tiếp tục thay đổi. Cụ thể, Cty Hồng Hà đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho Cty CP An Hiền (doanh nghiệp này do cháu rể của Út trọc thành lập năm 2006), biến Cty An Hiền thành cổ đông mới với gần 24,6% cổ phần. Trong khi đó, Cty Khánh An tiếp tục thu mua cổ phần Cienco 1 từ tay của một tố chức khác.

Trải qua các giao dịch mua bán cổ phiếu liên tục diễn ra, cơ cấu cổ đông Cienco 1 tính tại ngày 31/21/2020 gồm: Cty CP An Hiền (24,6%), Cty CP Đầu tư Cái Mép (16,8%), Cty Khánh An (19,2%), Cty Yên Khánh (19,2%) và các cổ đông khác (10,8%). Như vậy, các doanh nghiệp, gồm: Cty Yên Khánh, Cty An Hiền, Cty Khánh An và Cty Cái Mép (Công ty do chị gái Út trọc là bà Vũ Thị Hoan là giám đốc) đã nắm đến 89,2% vốn Cienco1 đều có mối liên hệ với ông Đinh Ngọc Hệ.

Tác giả: Minh Đức - Đình Cảnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong